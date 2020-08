Oradour sur Glane, les faits

Les faits ont été établis il y a plus de vingt ans.

On peut en suivre le déroulement ici, précédé de trois articles qui documentent au plus près la controverse:

Il n'y a donc plus aucune polémique scientifique sur la chose, jusqu'à preuve du contraire. L'enjeu est simplement idéologique, le CRIF teste son emprise, à travers la fabrication d'une hystérie médiatique destinée à coccuper le terrain psychologique pendant quelques jours: et il risque d'être fort déçu, de la très faible envie des Français en général pour se laisser embringuer dans une bataille pour un vieux mensonge, et pour les beaux yeux du CRIF. Quant aux autorités locales, intellectuelles, ou nationales, elles développent, comme la population tout entière, une culture du double langage et de la clandestinité, indispensables dans le cadre de la préparation d'actions d'envergure qui ne soient pas simplement suicidaires.

Toutes nos prières vont à l'âme de ces civils innocents morts dans le cadre de règlements de compte en vue de la prise du pouvoir en France, qui ne se sont pas encore soldés par une victoire du camp de la raison, ni du camp de la paix, ni du camp de la justice. La guerre continue.