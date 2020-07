Opération "Coronavirus 2019-nCoV"

Nous avons la conviction que nous avons affaire à un Plan criminel,

prévu et organisé depuis longtemps par l’élite mondialiste, et mis en pratique concrètement depuis octobre 2019 par les gouvernements.

Le but est de créer les conditions de la mise en place d’un Nouvel Ordre Mondial (totalitaire). Il passe par une pseudo pandémie et l’Agenda ID2020 qui doit utiliser la vaccination de masse pour imposer l’Identité Numérique. C’est pour cela que les dirigeants chargés de mettre ce Plan en application, sabotent tout traitement, allant jusqu’à organiser une pénurie. C’est aussi pour cela qu’ils font un décompte morbide des morts, qu’ils soient liés directement à un coronavirus (une très petite minorité ?), ou à d’autres pathologies (ou à une euthanasie). Il faut impérativement que la population apeurée et confinée, se rue d’elle-même sur le « vaccin » providentiel. Ce « vaccin » (prêt depuis longtemps), ne fera que diminuer l’immunité naturelle (comme tous les vaccins), ce qui contribuera à aggraver la situation dans un premier temps. Mais il permettra surtout de marquer les humains de cette fameuse Identité Numérique. Par la suite, il aura d’autres rôles inavouables (avec la 5G)…

Et là, il va falloir que vous le compreniez très vite, sinon ça ne va pas le faire…

Vous n’aurez pas le temps de tortiller du derrière longtemps avant qu’il ne soit trop tard !

Aussi, face à ce Crime contre l’Humanité qui est en cours d’exécution, par des personnages pour certains sans humanité (comme Bill Gates et le patron de l'OMS) et pour d’autres manipulés, nous vous appelons à Résister par tous les moyens. Sachant que même les policiers sont exposés, que beaucoup seront indisponibles, et que nous aurons donc en face de nous des militaires étrangers déjà sur place.

Nous appelons TOUS les Français et les résidents en France, à s’unir contre cette barbarie d’une ampleur jusque-là inégalée. Nous comprenons dans cet appel, toute la jeunesse des banlieues, de toutes confessions. Et vous, policiers, gendarmes, militaires, ne collaborez pas avec les traîtres qui organisent ce Plan. Le temps est à l’entente et au rassemblement de toutes les forces du pays !



Il nous a fallu un certain temps pour comprendre réellement se qu’il se passait avec cette arnaque du millénaire : ce « coronavirus » sa « dangerosité » très relative et les objectifs des organisateurs de cette attaque lâche et massive contre l’Humanité.

Pour l'/les agent(s) infectieux, outre le chlorure de magnésium et les huiles essentielles, il y a un traitement expliqué dans une vidéo. Pour le reste, il est absolument certain que le confinement est inutile, tout comme, et surtout, le « vaccin-piège-à-cons » qui sera imposé !

Nous avions tout prévu, sans grand mérite d’ailleurs puisque tout était dit. Il fallait juste ouvrir les yeux, et être réaliste, avec juste une bonne aptitude à la synthèse. Pourtant, la situation surréaliste dans laquelle nous nous trouvons impliqués, est consternante. La faculté qu’à la populace à se laisser manipuler, berner, couillonner, est hallucinante ! Pour s’en sortir, il va falloir la jouer fine… À dire vrai, nous sommes véritablement en guerre, lâchement attaqués par des individus sans aucune humanité ni empathie.

Mais c’est la servilité des foules qui nous sidère.

Il faudrait juste dire « NON, allez jouer ailleurs » pour que ces pourritures n’aient aucun pouvoir de nuisance.

Et tout ces collabos, policiers ou gens ordinaires, plus zélés que Macron lui-même !

Allons-nous inéluctablement vers une guerre civile ? Dans les faits, c’est déjà de facto une guerre civile puisque c’est un exécutif qui conspire contre sa population !





Pour mieux comprendre qui sont les mondialistes, l'organigramme de la société dite "humaine" :

Pour mieux comprendre de quoi ils sont capables en matière de sabotage médical, notre dossier sur l'affaire Priore :

La Déclaration universelle des droits de l'homme

Article 13

1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État.

2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays.