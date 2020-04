Coronavirus et dictature

Par un protecteur des chauve-souris



Préambule

Pour tenter d’y voir plus clair au-delà de la propagande de masse…

Résumé de la situation de la crise dite du « COVID-19 ».

Tout d’abord pour résumer le contexte suivant les éléments convergents

réunis à partir de multiples sources très différentes.

La ploutocratie en marche

Ma vision est que nous avons devant nous, UNE ploutocratie avec 2

groupes.

Ce que les 2 groupes ont négocié, c’est de finir d’imposer une dictature de

70% du monde (pas la Russie, ni la Chine dans cette première étape) avant

le 16 avril 2021. Cela avec un arrêt total qui rend tous ces pays 100%

dépendant directement de la ploutocratie.

MAIS, les 2 groupes sont en désaccord sur de nombreux points (bon pour

nous!)

a) Les mondialistes veulent une dictature mondiale uniforme. En principe,

c’est le groupe le plus puissant économiquement. Certes, dans ce groupe,

nous avons Gates, Soros, Clinton, Rothschild …

b) Les impérialistes veulent une dictature mondiale, à l’ancienne, avec des

pays vassaux. En principe, il s’agit du groupe le plus «légal» basé sur les

cercles et les technologies militaires. Bien sûr, dans ce groupe, nous avons

Trump comme leader. L’hypothèse est que les impérialistes ne sont pas

assez forts pour imposer toutes les décisions qu’ils veulent. (Sinon, ils

auraient déjà éliminé les mondialistes). Trump est obligé de composer avec

les mondialistes. Cela pourrait expliquer les incohérences de Trump. Cela

pourrait expliquer pourquoi Trump recherche des alliés comme Poutine.

En conclusion, Trump et son groupe ont sûrement pour objectif d’imposer

une dictature, mais tactiquement, je pense qu’il vaut mieux les aider à

affaiblir les mondialistes. Plus tard, nous pourrons reprendre le contrôle (je

l’espère).

Si les mondialistes venaient à prendre définitivement le pouvoir de 70% de

planète, cela placerait Poutine et Xi Jinping dans une infériorité dangereuse

pour leur survie. L’incommensurable monstre les broierait inéluctablement.

Leur intérêt est donc de soutenir sans faille les Impérialistes.



Dans le cadre de cette grande manoeuvre mondialiste, une vaste opération

de manipulation et propagande de masse est lancée tous azimuts.

Déferlante médiatique sans précédent comme Goebbels n’aurait même pas

pu l’imaginer, censure progressive mais ascendante des opposants sur les

réseaux sociaux, etc.

Mais, reprenons la chronologie

L’historique

Nous pourrions remonter à 2009, après la très suspecte crise de « la grippe

aviaire » avec le virus H5N1. En effet, par le passé les zoonoses étaient

rares, les virus installés confortablement et sagement pendant des certaines

de milliers d’années chez une espèce animale, ne vont en sortir que s’ils ont

une bonne raison de contrainte environnementale pour ça. Curieusement,

avec l’arrivée des outils de manipulation génétique, des maladies

« émergentes », des zoonoses commencent à proliférer, environ 150

répertoriées…

Chirac via son Premier Ministre Raffarin, construit laboratoire P4 de Wuhan,

et transfert probablement certains savoir-faire complémentaires en matière

de manipulations génétiques.

Dans le cadre d’une coopération Sino-Américaine, Zhengli Shi, un

chercheur de renom travaillant au laboratoire P4 de Wuhan, crée en 2015

un nouveau virus en combinant un coronavirus trouvé dans les chauvessouris

chinoises en fer à cheval avec un autre qui provoque un syndrome

respiratoire aigu sévère (SRAS) de type humain chez la souris.

Ce projet semble avoir impliqué George Soros propriétaire de Wuxi

Pharmaceuticals à Wuhan et Gilead Biosciences, et UNITAID qui est

également financé par la Fondation Bill et Melinda Gates, elle-même liée à

un partenariat avec la Clinton Health Access Initiative, pour la production

de Remdesivir utilisé pour le traitement du virus Ebola (…. Tiens, tiens?)

que cette clique voudrait proposer comme antidote de ce virus de guerre.

Ceci, malgré une efficacité médiocre, qui pourra-t-être, comme d’habitude,

palliée par une bonne communication, Bill Gates ayant prouvé son génie en

la matière. En effet, quelle meilleure agence de communication que

l’O.M.S. dont Bill Gates est le principal financeur privé ?

Suite à cette brillante et fructueuse collaboration sino-américaine,

Deyin Guo, un éminent scientifique chinois de l’université de Wuhan, met

en place un programme pour la création du coronavirus de Wuhan (le

COVID-19) sous l’ordre du Parti communiste chinois.



La 1ère dissémination

Une épidémie de pneumonies d’allure virale d’étiologie inconnue a

émergé dans la ville de Wuhan (province de Hubei, Chine) en décembre

2019 : le COVID-19.

Le 21 janvier, trois chercheurs, Pei Hao, chercheur de l’Institut

Pasteur de Shanghai et de l’Académie chinoise des sciences, Wu Zhong,

chercheur du Centre national de recherche en ingénierie pour les

médicaments émergents, Académie des sciences médicales militaires, et

Xuan Li, chercheur du Key Laboratory of Synthetic Biology, CAS Center for

Excellence in Molecular Plant Sciences, publient les conclusions de leur

étude qui se résume ainsi :

Quatre des protéines les plus importantes du COVID-19

(résidus d’acides aminés d’interface, 4 insertions uniques dans la

glycoprotéine de pointe) ont été modifiées artificiellement. Ces

insertions sont celles du VIH, communément appelé le sida.

Les chercheurs indiens Prashant Pradhan, Ashutosh Kumar Pandey,

Akhilesh Mishra, Parul Gupta, Praveen Kumar Tripathi, Manoj Balakrishnan

Menon, James Gomes, Perumal Vivekanandan, Bishwajit Kundu du Kusuma

School of biological sciences de l’University New Delhi, parviennent

exactement aux mêmes conclusions.

Le point clé de toutes ces découvertes est que « quatre des

importantes protéines S ont été remplacées dans le coronavirus de

Wuhan ».

• Premièrement, le but est de déguiser le COVID-19 en SRAS pour rendre plus

difficile les recherches pour les biologistes et les médecins de le différencier du

SRAS. Cela les induit en erreur dans la prise de mesures de prévention de type

SRAS, ce qui peut entraîner un retard de traitement et une propagation accrue

du virus.

• Deuxièmement, il est si contagieux qu’il se propage rapidement par conception.

Le fait que le virus de Wuhan ait été créé dans un laboratoire sous influence

humaine est incontestable.

Rapidement la Chine accuse les USA de cette attaque biologique.

L’accusation est apparue à l’origine sur le site officiel de l’armée chinoise :

xilu.com. Puis relayé dans toute la Chine sur WeChat, le Parti communiste

chinois dit que le coronavirus de Wuhan a été créé par les États-Unis pour

attaquer la Chine.

La générale de division Chen Wei, principale experte en armes

biochimiques de la Chine, basée à Wuhan, supervise les opérations. Pour

mémoire la Chine, comme 174 autres pays, a signé les traités

d’interdiction des armes biochimiques sous l’égide de l’ONU…

Que s’est-il passé dans le laboratoire P4 de Wuhan lors du programme

pour la création du coronavirus de Wuhan (le COVID-19) sous l’ordre du

Parti communiste chinois, réalisé sous la direction de Deyin Guo ?

L’hypothèse la plus probable, comme certains dissidents l’on

suspecté, et cela a pu être vérifié sur place, de mauvaises pratiques dans

le traitement des déchets biologiques sont la cause de la

dissémination : les cadavres des animaux testés en laboratoire, chauvessouris

en fer à cheval, souris, etc ont été jetés à poubelle, dans des

containers. Des moustiques ont piqué les animaux morts, transporté

le virus aux des humains, et la fête a alors commencé…

Autre hypothèse. Bien qu’il ne semble pas y avoir eu de plan mondialiste

spécifique pour cela, nous pouvons néanmoins envisager une action de

dernière minute organisée par un commando bio-terroriste mondialiste

localement implanté à Wuhan. Ceci donc, à l’insu du gouvernement Chinois.

Voici pour la 1ere dissémination, car ce n’est pas la seule…

La 2ème dissémination

Le COVID-19 a rapidement muté pour expulser ses insertions de VIH,

mais curieusement et anormalement, il ne s’est pas stabilisé en une

variante proche de la souche HCoV d’origine.

Ceci implique clairement qu’une 2iéme dissémination a eu lieu.

En Iran, le virus semble surgir de nulle part et s’avère environ 10 fois

plus létal que dans autres parties du monde : il tue beaucoup plus que le

virus issu de Wuhan. Alors que les données du monde entier parviennent

aux centres de recherches, aucune donnée n’arrive d’Iran.

Il apparait que d’autres souches virales ont été délibérément

pulvérisées lors de rassemblements spirituels et d’événements sportifs,



ciblant des populations spécifiques comme les mouvements religieux

islamiques en Iran, ou évangélistes dans les pays occidentaux.

Une hypothèse peut être formulée : les USA, la CIA en tête, ont sans

doute vu là une belle opportunité pour tester in vivo, en grandeur réelle,

ses propres souches de COVID de guerre dans le cadre de tests concernant

leur armes biologiques interdites en stock… Effectivement, les hauts

responsables militaires américains ont immédiatement vu l'opportunité

d'affaiblir l'Iran en affaiblissant TEHERAN par une arme autrement plus

effrayante qu'un SCUD ou un Cruise Missile : un terrible virus, effrayant

ennemi invisible, laissant la Chine comme le coupable involontaire. Mais, le

plan a été officiellement rejeté par l'Administration TRUMP. Mais l'opération

a été malgré tout réalisée en catimini par des agents mondialistes

pulvérisant une autre souche du virus à Qom lors d'une réunion des

responsables politiques et militaires Iraniens.

La souche diffusée en Iran a une signature spécifique, bien distincte de la

souche originaire de Wuhan. Il est clairement d'origine naturelle, assez

stable, un peu moins contagieux, mais avec une létalité plus élevée qui est

de l'ordre de 2%.

Ceci est cohérent, l’Elite souhaitant éliminer tous les obstacles de son

plan phase 1 :

ü Irak : fait

ü Lybie : fait

ü Syrie : fait

• Iran : en cours

• Turquie : à faire

• Russie : plan phase 2

• Chine : plan phase 2

La 3ème dissémination

Les cas européens sont également impossibles à expliquer

uniquement par contagion naturelle, car les souches en circulation mutent

et se recombinent constamment. Les gens peuvent être infectés par

plusieurs souches qui submergent leur système immunitaire : c’est

impossible à un tel niveau par des mécanismes naturels.



Les souches européennes sont des variantes proches de la souche artificielle

originale de Wuhan, avec les insertions typiques du VIH qui disparaissent

après treize ou quatorze jours de réplication. Il est difficile d'expliquer

comment le virus artificiel d'origine aurait pu conserver, même

partiellement, ses caractéristiques d'origine après plusieurs mois de

propagation naturelle.

C'est pourquoi nous soupçonnons une autre nation, distincte de la Chine,

de pulvériser des variantes proches de la souche d'origine qui peuvent se

combiner chez les hôtes avec une autre souche déjà mutée, entravant le

processus d'immunité naturelle. Les gens peuvent ensuite être infectés avec

une autre variante et un vaccin n'est pas nécessaire à ce stade. Seuls les

traitements antiviraux, à un stade précoce de la maladie, peuvent empêcher

la charge virale de submerger le système immunitaire chez les patients déjà

affaiblis par d'autres pathologies.

Nous soupçonnons donc fortement, comme cela a été fait en Iran, qu'une

opération similaire ait eu lieu en Europe, à certains endroits spécifiques,

dirigée par un petit groupe de mercenaires mondialistes qui ont rejoint les

forces déployées pour l'opération Defender-Europe 20 sous prétexte de

besoins professionnels spécifiques.

Les malades infectés par plusieurs souches du virus à la fois prouvent

qu’il ne s’agit pas d’une propagation naturelle. Par le fait, cela implique

que ces multi-souches artificielles ont été ingérées ensemble au

moment de la contamination aérienne, par épandages ou aérosols

congelés…

Par analogie, si vous contractez en même temps le virus du choléra,

le typhus, et la grippe espagnole, 2 conclusions s’imposent :

1. Ce n’est pas le hasard

2. Vous n’avez pas que des amis

En conclusion, ceci implique que de nouvelles souches sont

pulvérisées en aérosols congelés par des commandos bioterroristes

mondialistes…



Instrumentalisation et manipulation

En matière de propagande moderne, on ne doit pas se limiter à la

publication de fausses nouvelles comme le fit le Royaume-Uni pour

convaincre son peuple d’entrer dans la Première Guerre mondiale, on doit

l’embrigader comme le fit l’Allemagne pour convaincre le sien de livrer la

Seconde Guerre mondiale.

La recette est toujours la même : exercer des pressions

psychologiques pour amener les sujets à pratiquer volontairement

des actes qu’ils savent inutiles, voire dangereux, qui les engageront

dans la voie du mensonge et du crime.

Par exemple en 2001, tout le monde savait que les terroristes accusés

d’avoir détourné des avions le 11 — Septembre ne figuraient pas sur les

listes des passagers embarqués. Pourtant, sous le choc, la plupart ont

accepté sans broncher les accusations ineptes formulées par le directeur du

FBI, Robert Muller, contre « 19 pirates de l’air ».

Ou encore, chacun sait que l’Iraq du président Hussein n’avait comme

lanceurs que de vieux Scud soviétiques n’excédant pas 700 kilomètres de

portée, et non les fameuses « armes de destruction massive » qui n’étaient

que pure intoxication montée par la CIA, reconnue par tous à commencer

par son porte-parole à l’ONU le général Colin POWELL… Mais de nombreux

citoyens états-uniens calfeutrèrent les fenêtres et la porte de leur maison

pour se protéger des gaz mortels avec lesquels le méchant dictateur allait

attaquer l’Amérique !

Cette fois, à propos du Covid-19, c’est le confinement volontaire à

domicile qui contraint celui qui l’accepte à se convaincre lui-même de la

véracité de la menace.

Rappelons que jamais dans l’Histoire on n’a eu recours au

confinement d’une population saine pour lutter contre une maladie.

Rappelons surtout que cette épidémie n’aura à ce jour pas de conséquence

significative en termes de mortalité, puisque les taux de mortalité du 1er

trimestre 2020 sont inférieurs à ceux de 2019. On est loin des millions de

cadavres qui devaient joncher les rues…

La panique est organisée autour du taux de décès

Celui-ci est facilement truqué : le nombre de personnes

contaminées est minimisé sous divers prétextes, et le nombre de

décès maximisé en truquant les chiffres par affectation de tout

décès à des patients porteur du virus.

Il en résulte une majoration du taux de décès officiel d’environ

70 à 80%. Là où sont annoncés 10000 décès, seul 2000 sont

réellement imputables à ce qui reste néanmoins un virus de guerre !

Des alarmistes paniqués et des médias bien obéissants et bien

intentionnés communiquent de faux chiffres, lorsque la mortalité réelle est

bien inférieure à 1 %, comme l’on montré très vite, le cas du paquebot

croisière Diamond Princess et le cas des tests élevés en Corée du Sud, avec

0,5 % (sans traitement) et 0,6 % respectivement de taux de mortalité pour

des personnes infectées.

Avec la pandémie, le nouveau mot d’ordre c’est : « Plus aucune

liberté, oubliez-les, votre sécurité de tous et votre santé, votre survie pure

et simple ! »

Mais au final, l’intérêt de cette crise réside pour les élites à

habituer les peuples à accepter des mesures de contrôle toujours

plus contraignantes, qui vont devenir de plus en plus tyranniques

très rapidement.

Cette accoutumance avec un état policier, tactique déjà initiée

avec des attentats très opportuns des 20 dernières années, vise à

l’infantilisation médiatique des foules en vue de les transformer peu à peu

en troupeaux obéissants aux ordres des gouvernements.

Dans ces contextes de peur ambiante généralisée, parlementaires,

juristes, avocats, défenseurs des droits civils et politiques sont relégués au

rang d’empêcheurs de commander en rond et traités d’utopistes, et

progressivement de traitres à la sécurité nationale. Rappelons-nous l’affaire

Dreyfus et replaçons-la dans notre contexte actuel…

Les penseurs humanistes, fondateurs des Droits de l’Homme, nos divers

constitutionnalistes et hommes politiques qui ont fait depuis les

années 1750 de la France le berceau des Droits de l’Homme et du progrès

social doivent se retourner dans leur tombe…

La crise actuelle conforte et accélère en partie le planning du krach

financier et la prise du pouvoir définitif. Toutefois, « Defender-Europe 20 »,

le plus grand débarquement de forces américaines sur le continent

Européen au cours des 25 dernières années, est retardé. Ceci retarde

d’autant le déclenchement du krach qui se fera probablement via la

Deutschbank, l’un des actionnaires de la FED.

La probabilité de déclenchement du krach financier à venir est

actuellement de 50 % pour juillet 2020. Il apparait maintenant certain qu’il

aura lieu avant la deadline prévue le 16/04/2021 à l’agenda de la

ploutocratie.

Il est clair que toute une ploutocratie qui ne connaît pas de

frontière est impliquée dans un crime de grande ampleur contre

l’humanité.



Vaccins miraculeux

Des vaccins miraculeux, déjà testés en Afrique et en fraude en France

sur des cobayes rémunérés, dont certains ont parfois succombé

dans la plus grande discrétion, avec des complicités de parlementaires,

vont-ils arriver opportunément pour sauver le monde ? L’avenir semble

franchement nous réserver encore des surprises… et pas très agréables

encore une fois !

Pour qu’un vaccin soit efficace, cela suppose donc que les souches

disséminées et celles vaporisées soient communiquées aux fabricants

suffisamment à l’avance pour leur permettre de produire des millions de

doses dans des délais adéquats. Il faut normalement entre 6 à 22 mois pour

produire un vaccin efficace.

Compte tenu du timing, si les vaccins étaient basés sur les souches

prélevées sur le terrain jusqu’en mars, les premiers vaccins relativement

opérationnels ne pourraient être disponibles, en un temps record (3 mois

au lieu de 6 au minimum !), qu’en juillet au mieux...

Il est certain, qui si la production est disponible en avril, c’est que les

souches ont été communiquées fin 2019 ou en janvier aux fabricants... Cela

démontrerait encore une fois que les disséminations étaient planifiées et

que le gouvernement US est aliéné à l’élite ploutocratique internationale.

Le grand épidémiologue Bill Gates déclare publiquement vouloir

vacciner la planète entière.

Et en plus des effets secondaires produits par les vaccins multisouches

et compte tenu des intentions littéralement diaboliques des criminels qui

orchestrent ces manipulations, nous ne pourrons que refuser ces vaccins

s’ils ne sont pas soumis au contrôle strict de juridictions et de

spécialistes oeuvrant avec une éthique certaine pour la défense des

citoyens, à commencer par leur survie !



La 5G

Les fréquences de la 5G étaient réservées après la 2nde guerre mondiale

pour les armes psychotroniques, de facto ultra dangereuses pour le cerveau

humain ; ou ce qu’il en reste après les lavages médiatiques « normaux »…

Il existe une suspicion d’une influence de ces fréquences sur le

développement viral du COVID-19. Toutefois, le majeur danger est

certainement ailleurs. La 5G est déployée en douce pendant que les citoyens

sont terrorisés et confinés.

L’un des buts étant de transformer l’environnement domestique connecté

en un Giga-Big-Brother. On saura à quelle heure vous vous brossez les

dents.......et il sera possible de bloquer tout le fonctionnement de votre

maison, voiture compris.

Bref pour être clair, en un clic de souris, « quelqu’un » pourra décider de

vous emprisonner confiner chez vous… mais pour votre bien et votre

sécurité bien sur….souriez un drone vous filme.

Les oligarchies qui mettent de plus entre parenthèses droits

civils et politiques des citoyens, qui relèguent nos libertés

fondamentales au rayon des accessoires, vont détruire les

anciennes économies libérales et imposer en tous domaines des

décisions de plus en plus autoritaires. Une nouvelle forme de dictature

se profile à terme, fondée sur la terreur de la pandémie, sur la peur

entretenue de l’autre, sur la destruction des liens familiaux, amicaux, liens

naturels et créés par association, empathie, sympathie.

Le processus engagé est particulièrement insidieux et nous entrainera

vers les dictatures imaginées en 1950 par George ORWELL dans « 1984 »,

et surtout par Alvin Toffler dans « Le choc du futur » en 1970.

Toffler expliquait il y a juste 50 ans que la « société super-industrielle »

allait se transformer tellement qu’elle déconcerterait les gens, l’accélération

des progrès sociaux et technologiques les amenant à se déconnecter du

monde réel, en proie à un « stress et une désorientation destructeurs ».

Toffler poursuit en attribuant la majorité des problèmes sociaux au future

shock, « chocs psychologiques et sociétaux » induits par « la surdose

d’informations et le flot de désinformations ». Nous y voilà.

Ne sommes-nous pas entrés et dans « 1984 » et dans « Le choc du futur »

avec le télescopage de millions d’informations et de centaines de

désinformations ?



Une vigilance nouvelle et accrue s’impose en ces temps de

« confinements » qui veulent surtout réduire notre capacité critique

et amenuiser nos espaces de critique utile et d’imagination…

Par-delà les frontières rétablies et les barrages nouveaux du

« confinement » matériel, moral, intellectuel, psychologique, une

nouvelle résistance citoyenne semble vraiment nécessaire, en 2020

encore plus qu’en 1940 !

Trop tard ? La grande finance a-t-elle déjà tout verrouillé ?

Pendant que les citoyens étaient terrorisés chez eux, le business

financier a fait son plein.

Comme l’avait déjà fait la banque Rothschild à l’époque de Napoléon

Bonaparte : créer la panique avec de fausses informations et racheter tout

à bas prix, pour tout contrôler… En sous-main de la FED dont le grand

cartel bancaire américain est l’actionnaire majoritaire, il a mis en

faillite l’économie réelle d’une main et l’a rachetée en monnaie de

singe de l’autre. Simple et efficace.

La traditionnelle bande des banksters, directement responsables de ces

crimes contre l’humanité :

• Les Rothschild ;

• Les Frères Lazard ;

• Israel Sieff;

• La Compagnie Kuhn Loeb;

• La Compagnie Warburg;

• Goldman Sachs;

• La Famille Rockefeller;

• J. P. Morgan.

Au jour d’aujourd’hui, toute l’économie est déjà passée à 100%

sous le contrôle de la grande ploutocratie financière en quelques

semaines…

L’Elite aura-t-elle encore besoin de bloquer les réseaux électriques

de toute l’Europe pour arrêter complètement l’économie réelle et

endiguer les révoltes avec un krach financier total, comme prévu

initialement ?



Les Impérialistes contre-attaquent



Bien que Trump soit obligé de composer avec les mondialistes, il prend 2

mesures importantes qui prennent à contre-pied les mondialistes :

- Il stoppe le financement de l’agence publicitaire des

mondialistes, l’O.M.S. déjà lourdement discréditée avec la

collusion avec les Big-Pharma étalée au grand jour lors du

H1N1.

- Il fusionne et nationalise la FED avec le Trésor Américain,

reprenant ainsi la main sur la FED.



Propositions d’actions

Ne perdez pas courage,

Organisez-vous en petits réseaux de personnes de confiance.

Agissez avec méthode. Toute action est une avancée.

Pas de matraque, pas de flashball, pas d’armes, pas de chars...

Objectifs clés :

1. reprendre le contrôle des moyens de surveillance des citoyens

(très urgent, rappelez vous Snowden…2013)

2. reprendre le contrôle démocratique des grands médias

3. reprendre le contrôle des décisions politiques par des réseaux citoyens locaux

autogérés

4. reprendre le contrôle démocratique des 5000 plus grandes entreprises

5. reprendre le contrôle démocratique des 100 000 plus grandes entreprises