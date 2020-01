Source : Al-Manar, le 3 janvier 2020

Traduction : lecridespeuples.fr

Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux.

« Il est parmi les croyants des hommes qui ont tenu loyalement leur engagement vis-à-vis de Dieu. Certains d'entre eux ont déjà accompli leur destin [le martyre], et d'autres attendent leur tour. Mais ils n’ont guère vacillé [dans leur résolution]. » Coran, 33, 23.

Dieu le Tout-Puissant a dit la vérité.

Notre bien-aimé frère, le glorieux commandant Hajj Qassem Soleimani, a réalisé son objectif le plus élevé et son espoir le plus cher en rejoignant le noble cortège des martyrs, devenant de plein droit le maître des martyrs de l'Axe de la Résistance.

Nous adressons toutes nos félicitations et nos condoléances les plus sincères à notre Maître et Imam (Mahdi), le Maître du Temps, que Dieu Tout-Puissant accélère son apparition, à Son Éminence le Guide Suprême, le Grand Ayatollah Sayed Khamenei, que Dieu le préserve, à nos honorables autorités religieuses et à nos chers frères et responsables de la République Islamique d'Iran, en particulier le commandement des Gardiens de la Révolution Islamique et le grand peuple iranien résistant, et tout particulièrement à chaque membre de la famille noble et résistante de Hajj Qassem, à l’occasion de ce martyre et de la perte de ce commandant courageux et ingénieux, un modèle sans égal, père compatissant de tous les Résistants et moudjahidines (combattants) de notre région.

Quel honneur que ce glorieux martyre ! Je le félicite et je suis très heureux pour lui pour ce rang élevé qu’il a atteint avec cette belle mort, dans la droite ligne de l’école de Hussein et de Zeinab, la paix soit sur eux.

Telle est la manière dont nous voyons les choses et telle est notre position.

Quant à nous qui sommes restés après lui, nous poursuivrons son chemin et œuvrerons jour et nuit à réaliser ses objectifs. Nous porterons son étendard dans toutes les arènes, sur tous les champs de bataille et sur tous les fronts. Les victoires de l'Axe de la Résistance augmenteront par la bénédiction de son sang pur, tout comme ces victoires ont grandi avec sa présence constante, sa persévérance et sa lutte infatigable. Ce sera la responsabilité, le devoir et l'action de tous les combattants de la Résistance et des moudjahidines du monde entier que de se venger comme il se doit de ses assassins criminels qui sont les pires hommes de ce monde.

Avec la grâce de Dieu, les assassins américains ne pourront atteindre aucun de leurs objectifs avec cet énorme crime. Au contraire, tous les objectifs de Hajj Qassem seront atteints en raison de la grandeur de son âme et de son sang par l’action de ses frères, de ses enfants et de ses disciples au sein de la Résistance et des combattants de tous les peuples de notre Communauté qui rejettent l'humiliation et la soumission aux impérialistes et aux tyrans.

Gloire, honneur et éminence au grand commandant martyr, le Hajj Qassem Soleimani, et à tous les chers moudjahidines qui ont trouvé le martyre avec lui, en particulier le grand dirigeant martyr Abu Mahdi al-Muhandis, qu'Allah soit satisfait d'eux.

Hassan Nasrallah, Secrétaire Géneral du Hezbollah.

