Argentine, terre promise pour Israël?

A la veille des élections primaires annonçant le probable retour du péronisme lors des élections présidentielles qui se dérouleront le 27 octobre, au milieu d'une crise économique et financière qui remet sur le tapis la question de l'endettement, la cause israélienne n'est plus si facile à défendre...

https://youtu.be/nMPESPSN90k