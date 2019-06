La Licra vue par Israël Adam Shamir

Voir d'abord l'excellent clip "Giliets gilets jaunes" (rap) en question ici:

https://www.youtube.com/watch?v=rxFchAvqwK4

Ca flambe et ça flamboie! Face à ça, 6 assoc relevant du CRIF veulent la peau d'Alain Soral, et de nous tous qui sommes l'allumette et la termite, la thermite et la poutre, et la paille dans ton oeil, et la colère dans les coeurs.

Et voici l'apport d'un autre chevalier sans peur et sans reproche: Quenelle!

Laissez donc les juifs en dehors de tout ça!

(une lettre du journaliste israélien Israël Adam Shamir, le 18 juin 2019)

Une photo de M. BHL a été brûlée par des protestataires à Paris. Un évènement constaté et montré sur un site lié à M. Alain Soral. La LICRA a aussitôt accusé celui-ci d'antisémitisme, ce qui est un délit passible de la loi, sur la base de ce fait. Je trouve leur mauvais usage de la position juive dans la société française totalement inacceptable, pour les raisons suivantes.

M. BHL est un citoyen français qui a droit à ses opinions. Néanmoins, aucune de ses opinions ne saurait ou ne devrait être agréée en tant que "la position juive". Les juifs français, et certainement les juifs du monde entier, manifestent une large diversité d'opinions, les uns sont d'accord avec BHL sur certains points et d'autres pas, et parfois même s'opposent vivement à ses vues. M. BHL a été un soutien fervent, voire un instigateur, de l'attaque de l'OTAN contre la Libye en 2011, attaque qui a fait de ce pays d'Afrique du Nord relativement prospère un Etat failli tenu par des gangs islamistes armés. M. BHL a été un soutien fervent, voire un instigateur, du coup d'Etat à Kiev en 2014, qui a renversé le président légitime de l'Ukraine et qui a amené au pouvoir des gens qui soutiennent le collabo nazi Stepan Bandera. M. BHL a tenté de pousser à la colère ses compatriotes français contre les Gilets jaunes. Ces choix, et d'autres également déclarés par Mr BHL, ont été un motif d'indignation de certains citoyens français qui ont exprimé leur indignation en brûlant sa photo. Ces actes de M. BHL et de ses adversaires sont parfaitement légitimes et rentrent dans le cadre de la liberté d'expression publique.

Ce qui ne saurait être légitime, c'est une tentative de la LICRA pour créer l'impression fausse que ces opinions et conduites de M. BHL étaient une expression de la position juive. C'est là un mensonge odieusement antisémite. Les juifs de France, d'Israël et du reste du monde ne voulaient nullement le bombardement de la Libye ou les émeutes de Kiev; les juifs n'ont pas de position politique unifiée sur les élections françaises ou sur les mouvements politiques français. Il y a des juifs français qui soutiennent les Gilets jaunes, et d'autres qui les rejettent. Les uns votent pour M. Macron et d'autres pour Mme Le Pen ou M. Soral. Il n'y a que des antisémites pervers pour prétendre que tous les juifs suivent et soutiennent M. BHL. Or cette assertion maligne, c'est la LICRA, autoproclamée "organisation de lutte contre l'antisémitisme" qui l'a brandie.

Permettez-moi de le redire: l'entité appelée LICRA ne représente pas les juifs français, car elle n'a pas été élue par les juifs français. Ni les juifs français ni d'autres juifs n'acceptent d'être dirigés par la LICRA. C'est une organisation politique qui a ses propres objectifs; objectifs qui ne se superposent pas à ceux de la majorité des juifs en France ou ailleurs.

Tandis qu'il est possible d'argumenter que dans certains cas la LICRA agit dans l'intérêt des juifs en combattant le préjugé anti-juifs, dans le cas particulier, la LICRA agit contre les intérêts juifs, dans la mesure où cette action contribue à renforcer le préjugé anti-juif selon lequel tous les juifs agiraient de concert pour quelque finalité douteuse telle que la destruction de la Libye ou la déstabilisation de l'Ukraine, ou d'autres objectifs controversés.

Les juifs en tant que juifs n'ont pas de position sur ces sujets. M. BHL n'est pas un représentant élu ni une autorité spirituelle des juifs en France ni nulle part ailleurs. Il ne s'habille pas comme un juif pratiquant, n'observe pas les lois juives ni les coutumes juives; sa famille est célèbre pour comporter des apostats; ses actions ont toujours été celles d'un agent libre; il n'a jamais consulté les autorités juives, spirituelles ou temporelles. Il a parfaitement le droit d'avoir ses propres opinions et points de vue; néanmoins il ne saurait prétendre qu'il agit dans l'intérêt des juifs ni qu'il représente les juifs. La LICRA en a donc d'autant moins de droit à prétendre qu'une protestation contre BHL soit un acte contre le peuple juif comme un tout, ni donc comme un acte relevant de l'antisémitisme. S'il y a bien quelque chose d'antiémite c'est la LICRA qui suggère qu'une attaque contre BHL est une agression contre le peuple juif. Si c'était le cas, devrions-nous considérer une condamnation du comédien noir M Dieudonné comme un acte de racisme anti-noir?

Il est parfaitement légal de brûler l'image de BHL en Israël; et j'ai l'intention de le faire demain à Tel Aviv sur la Gordon Beach. Aucun tribunal en Israël ne m'accuserait d'antisémitisme si je mettais le feu à sa photo; même chose avec un portrait de M. Netanyahou, qui est d'ailleurs un représentant élu de l'Etat juif d'Israël. Tandis que le drapeau israélien est protégé contre la profanation, l'image d'une personne d'origine juive ne l'est pas. On est libre de la brûler ou d'en faire ce qu'on voudra, selon ses envies.

Je suis certain que les citoyens français ne sont pas moins libres que les citoyens israéliens, et j'espère que le tribunal français rejettera le grief sans fondement du LICRA, entité auto-proclamée, contre Alain Soral. Ce serait une bonne chose si M. BHL trouvait le courage de soutenir M. Soral contre la LICRA en affirmant que cette entité n'a pas agi ni n'agit en tant que représentante légitime ou autorité spirituelle des juifs français. Encore mieux, si la République française accusait la LICRA d'encourager le préjugé anti-judaïque par des griefs sans fondement.

Si la République française trouve nécessaire de condamner M. Alain Soral pour une raison ou une autre, qu'elle le fasse sans prétendre agir au nom de la cause juive. Laissez les juifs en dehors de cette polémique! Nous et nous ancêtres avons assez souffert sans être utilisés comme une sorte d'argument suprême dans une dispute intérieure entre Français.

